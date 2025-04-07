Американскую наемницу-трансгендера заочно осудят за бои на стороне ВСУ и фейки о России

В ДНР направили в суд дело американской наемницы-трансгендера Сары Эштон-Чирилло

В Донецкой народной республике (ДНР) направили в суд дело в отношении 47-летней гражданки США Сары Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, с февраля по сентябрь 2023 года наемница состояла в 113-й бригаде территориальной обороны Украины. В ее составе американка участвовала в боях, позже распространяла видеоролики с фейками о якобы созданных в России запасах биологического оружия, которое применяют в Сирии и Украине. Примечательно, что женщина до 2019 года была мужчиной по имени Майкл.

Оказавшись на Украине американка-трансгендер вступила в территориальную оборону. Но в сентябре 2023 года ее отстранили от должности. Предположительно это было сделано из-за ее высказываний о расправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пророссийскими журналистами.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов. Позже российские правоохранительные органы объявили ее в розыск по линии МВД.

Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.