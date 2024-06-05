Россия объявила в розыск бывшего представителя теробороны ВСУ

МВД РФ объявило в розыск экс-представителя теробороны ВСУ Эштон-Чирилло

МВД России объявило в розыск бывшего представителя территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС.

Украинского сержанта разыскивают по уголовной статье.

Трансгендерного спикера ВСУ отстранили от должности в сентябре 2023 года за заявления, которые не были одобрены украинским командованием. В отношении Эштон-Чирилло было начато служебное расследование.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов.