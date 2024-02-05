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16:15, 5 февраля 2024Бывший СССР

Трансгендерного экс-спикера ВСУ внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес экс-спикера ВСУ Эштона-Чирилло в перечень террористов

Кадр: PhilipIttner / Youtube

Экс-представитель территориальной обороны Вооруженных сил Украины трансгендер Сара Эштон-Чирилло внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Обновленный список доступен на сайте ведомства.

«Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 года рождения», — говорится в 16-й строчке обновленной базы.

В сентябре 2023 года Эштон-Чирилло отстранили от должности спикера ВСУ. В Силах территориальной обороны тогда сообщили, что в ее отношении проводится служебная проверка в связи с угрозами российским журналистам.

Позднее в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) трансгендерная девушка высказалось о проблеме коррупции на Украине. По ее словам, это поймет любой, кто готов серьезно взглянуть на ситуацию.

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      Глеб Палехов
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