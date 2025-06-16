Токаев встретился с Си Цзиньпином

Президент Казахстана Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера «Aqorda» в Telegram-канале.

Китайского лидера приветствовали дети с флагами Казахстана и КНР.

У трапа самолета выстроилась рота почетного караула.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан в ближайшей перспективе не планирует вступать в БРИКС. Он подчеркнул, что в настоящий момент Астана имеет статус наблюдателя в организации, который политик считает вполне достаточным.