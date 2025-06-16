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19:33, 16 июня 2025Путешествия

Турист плавал в море в Албании, попал под винт катера и лишился конечностей

Турист попал под винт катера на пляже Джипе в Албании и лишился конечностей
Алина Черненко

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Немецкий турист попал под винт катера в Албании и лишился конечностей. Подробностями истории поделился местный портал Lapsi.al.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Джипе на Албанской Ривьере. Когда 46-летний европеец плавал в море за пределами зоны для купания, он опасно сблизился с моторной лодкой, которой управлял 27-летний житель Орикума, и получил тяжелые травмы.

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Пострадавшему оперативно оказали помощь на месте и перевезли его на вертолете в ближайшую больницу. Водителя судна доставили на допрос в полицейский участок. Стражи правопорядка начали расследование.

В январе туриста из Швеции затянуло под винты лодки после того, как он прыгнул за борт во время шторма в Таиланде. Когда мужчина поднялся на поверхность, он увидел, что его рука разорвана.

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