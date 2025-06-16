Тысячам застрявших в ОАЭ россиян раскрыли дату возобновления перевозок

Росавиация: Air Arabia может возобновить перевозки из ОАЭ в Россию 16 июня

Авиакомпания Air Arabia может начать вывозить тысячи застрявших туристов из ОАЭ в Россию на этой неделе. Дату возобновления перевозок раскрыл пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть выполнены в понедельник, 16 июня», — заявил он.

Уточняется, что в первую очередь авиакомпания планирует перевезти пассажиров, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни.

Ранее стало известно, что тысячи россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они ожидают своих рейсов в гостиницах.