Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:17, 15 июня 2025Путешествия

Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Около 2 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за конфликта Ближнем Востоке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kamran Jebreili / AP

Около двух тысяч россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за конфликта Ближнем Востоке. О застрявших соотечественниках говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выяснилось, что граждане ожидают вылета в Россию, находясь в отелях. В число ожидающих не попали те люди, которые должны вылетать по плану.

«Это число постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, третьи, которые используют ОАЭ как стыковочный хаб, прилетают сюда из третьих стран на пути домой», — разъяснили в АТОР.

В ассоциации отметили, что ирано-израильский конфликт ударил по туристическому бизнесу — но «со стороны ОАЭ». Эта страна оказалась не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки, начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и других), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения) и США.

В ночь на 14 июня Иран начал очередную волну ответных ракетных ударов по Израилю в рамках начатой в июне операции «Суровое наказание». Пуск ракет осуществляется из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

    Временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов

    Российская армия поразила командный пункт ВСУ и сняла это на видео

    Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

    Хуситы ударили по Израилю

    Глава Минобрнауки назвал сроки перехода всех вузов России на новую модель образования

    В Южной Корее ответили на вопрос о новой помощи для Украины

    Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе

    «Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от Кубка Стэнли

    Российскую спортсменку унесло течением на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости