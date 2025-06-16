Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 16 июня 2025Бывший СССР

Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

NYT: Киев начал разработку крупного месторождения лития в рамках сделки с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США, разрешив разрабатывать крупное месторождение лития в Кировоградской области частным инвесторам. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части Украины. Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые, ощутимые результаты», — указано в материале.

Утверждается, что возможным участником торгов станет консорциум инвесторов, в который входят связанная с американским правительством компания TechMet и друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский начал готовить иск в суд с требованием рассекретить документы по сделке с США. По его словам, если власти Украины этого не сделают, то им могут предъявить обвинения в госизмене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    В Иране сделали неожиданное заявление после уничтожения Израилем истребителей F-14

    Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

    Названо сходство операций Украины и Израиля

    Захарова назвала условие перезагрузки отношений России с Европой

    В клубе РПЛ осталось 10 футболистов

    В России появится детский чемпионат по пилотированию беспилотников

    Преступная тактика ВСУ в Купянске попала на видео

    На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

    МИД опубликовал информацию для находящихся в Иране и Израиле россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости