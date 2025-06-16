NYT: Киев начал разработку крупного месторождения лития в рамках сделки с США

Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США, разрешив разрабатывать крупное месторождение лития в Кировоградской области частным инвесторам. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части Украины. Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые, ощутимые результаты», — указано в материале.

Утверждается, что возможным участником торгов станет консорциум инвесторов, в который входят связанная с американским правительством компания TechMet и друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский начал готовить иск в суд с требованием рассекретить документы по сделке с США. По его словам, если власти Украины этого не сделают, то им могут предъявить обвинения в госизмене.

