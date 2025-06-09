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09:30, 9 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады начал готовить иск в суд с требованием рассекретить документы по сделке с США

Нардеп Дубинский готовит иск с запросом рассекретить документы по сделке с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский готовит иск с запросом рассекретить документы по сделке по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном. О возможном судебном разбирательстве по договору с США парламентарий пишет в Telegram.

«Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между Зеленским и США по недрам Украины», — пишет он.

Дубинский напомнил, что недра принадлежат народу по статье 13 Конституции Украины. Поэтому власти республики должны провести общественные слушания и обнародовать условия договора с США.

Нардеп также заявил, что если власти Украины этого не сделают, то им могут предъявить обвинения в госизмене. «Чем это все закончится они могут узнать у своего друга Саакашвили», — заключил Дубинский.

30 апреля Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым. Вашингтон теперь получит доступ к инвестиционным проектам на территории бывшего СССР по разработке природных ресурсов, таких как алюминий, графит, нефть и природный газ.

Изначальный документ мог иметь более мягкую форму. Однако программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов считает, что после публичной перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа новая версия документа может иметь более ультимативную форму.

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