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23:24, 28 февраля 2025МирЭксклюзив

Спрогнозированы дальнейшие действия Трампа в отношении Зеленского

Американист Суховерхов: Трамп будет демонизировать Зеленского, но не Украину
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским может продолжить его демонизировать, но не Верховную Раду или народ Украины. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал эксперт-американист, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

«Какая будет конфигурация, сложно сказать. Возможно, он будет вновь демонизировать Зеленского, но не демонизировать, скажем, Раду и уж тем более украинский народ», — заявил эксперт.

По словам Суховерхова, Вашингтон не пойдет на полный разрыв отношений с Киевом. Причина — американские власти получат меньше выгод от такого развития событий.

Невозможно разрешить этот конфликт без привлечения украинской стороны. Соответственно, полного разрыва [США с Украиной] точно ожидать не стоит

Константин Суховерховпрограммный менеджер РСМД, американист

Суховерхов также отметил, что администрации Трампа нужны переговорные позиции в отношениях с Москвой для разрешения украинского кризиса. Это, отмечает эксперт, соответствует стратегии «миротворца» Трампа, которую он провозгласил в своей иннаугурационной речи.

Украина является теперь уже сама по себе той картой, которая должна разыгрываться в переговорах

Константин Суховерховпрограммный менеджер РСМД, американист

Эксперт добавил, что в договоре о полезных ископаемых может смениться риторика. Он считает, что документ может иметь более ультимативную форму в будущем.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом для подписания договора о полезных ископаемых. Чуть позже на встрече между лидерами случилась перепалка и украинский лидер покинул Белый Дом. Подписание договора также отменили.

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