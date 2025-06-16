Уставший россиянин до смерти забил свою беспомощную мать

В Таганроге задержан мужчина, убивший свою престарелую и больную мать

В Таганроге задержан 64-летний местный житель, который расправился со своей 84-летней беспомощной матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд заключил его под стражу.

По данным следствия, на допросе у следователя фигурант подробно рассказал, как совершил преступление. По его словам, его мать не могла самостоятельно обслуживать себя. В течение длительного времени он ухаживал за ней до тех пор, пока 10 июня они не поссорились. В результате фигурант избил женщину и бросил одну. Через несколько дней он вернулся и увидел потерпевшую без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Ялты, который расправился с матерью и бабушкой, а затем сжег их документы, чтобы скрыть следы преступления.