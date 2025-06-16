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00:36, 17 июня 2025Экономика

В больнице российского города обвалился потолок

В центральной больнице Каспийска обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В центральной больнице Каспийска из-за проливных дождей и ремонта кровли обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, после обильных осадков здание залило, а электричество пропало. Врачи, которые были вынуждены спасать оборудование, накрыли аппарат для рентгена полиэтиленовой пленкой, чтобы уберечь от попадания влаги. Принимать пациентов в подобных условиях доктора не решились, и работу медучреждения приостановили. Между тем в отделениях, которые не пострадали от удара стихии, прием пациентов продолжили в обычном режиме. При этом в больнице не уточнили, когда будет восстановлена работа поврежденного корпуса.

Ранее стало известно, что в Томске в доме 1954 года постройки обрушился потолок.

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