В больнице российского города обвалился потолок

В центральной больнице Каспийска обвалился потолок

В центральной больнице Каспийска из-за проливных дождей и ремонта кровли обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, после обильных осадков здание залило, а электричество пропало. Врачи, которые были вынуждены спасать оборудование, накрыли аппарат для рентгена полиэтиленовой пленкой, чтобы уберечь от попадания влаги. Принимать пациентов в подобных условиях доктора не решились, и работу медучреждения приостановили. Между тем в отделениях, которые не пострадали от удара стихии, прием пациентов продолжили в обычном режиме. При этом в больнице не уточнили, когда будет восстановлена работа поврежденного корпуса.

Ранее стало известно, что в Томске в доме 1954 года постройки обрушился потолок.