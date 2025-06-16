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23:55, 16 июня 2025Экономика

В российском городе в 71-летнем доме обвалился потолок

В Томске в доме 1954 года постройки обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В Томске в 71-летнем доме обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил телеканал «Вести Томск».

Речь идет о доме 1954 года постройки, расположенном по адресу Комсомольский проспект, 61 — в одной из его квартир обвалилось потолочное перекрытие. По словам жильцов, пострадавших нет, однако рухнувшая конструкция повредила спальню.

Хозяйка пострадавшей квартиры утверждает, что 10 лет назад при ремонте крыши заменили кровлю, но не поменяли прогнившую конструкцию. При этом она уточнила, что управляющая компания дома никак не отреагировала на инцидент. Между тем в департаменте ЖКХ Томской области в ближайшие сутки провести сначала работы по укреплению чердачного перекрытия, а затем ремонт поврежденных участков.

Ранее похожая ситуация произошла в Барнауле в доме 1962 года постройки. Так, в здании на Хабаровской улице, 5, в одной из ванных комнат обрушилась штукатурка с потолка.

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