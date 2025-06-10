В российском городе в 63-летнем доме обвалился потолок

В Барнауле в одной из квартир дома 1962 года постройки обвалился потолок

В Барнауле в 63-летнем доме обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о доме 1962 года постройки, расположенном по адресу улица Хабаровская, дом 5 — в одной из его квартир утром вторника, 10 июня, в ванной комнате обрушилась штукатурка с потолка. На фотографиях, сделанных местным жителем, можно увидеть крупные куски штукатурки в ванне и на полу комнаты, а также «оголившиеся» после случившегося потолочные перекрытия.

Накануне аналогичный инцидент произошел в Калуге, где в доме 1917 года постройки, который находится по адресу улица Театральная, 30 из-за сильного дождя частично обрушился потолок в одной из квартир. Уточнялось, что в результате ЧП никто не пострадал.