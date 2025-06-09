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23:41, 9 июня 2025Экономика

В российском городе в 108-летнем жилом доме обвалился потолок

В Калуге в доме 1917 года постройки обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В Калуге в 108-летнем жилом доме обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «kp40.ru — Калуга, Обнинск и Калужская область. Новости».

Речь идет о доме 1917 года постройки, расположенном по адресу улица Театральная, 30, — в одной из его квартир из-за сильного дождя частично обрушился потолок. На сделанном на месте инцидента снимке видны стены в крупных трещинах, а также потолок, где местами обвалилась штукатурка, в ржавых пятнах и со следами протечек. «В нашем и без того аварийном доме после вчерашнего ливня сыпется потолок. Чуть не попало по голове!» — посетовала одна из жительниц. Вскоре на ее жалобу отреагировали в местной Госжилинспекции: женщину попросили указать номер квартиры и телефон для связи, чтобы потребовать от управляющей компании осмотреть кровлю и устранить аварийную ситуацию.

Ранее в июне стало известно, что в одной из квартир на юго-западе Петербурга обрушился потолок. Речь идет о двухэтажке 1949 года постройки, расположенной на улице Косинова, 6.

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