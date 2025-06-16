В Британии констатировали неприятный для Украины факт

The Telegraph: Украина лишилась своего самого богатого союзника в лице США

США бросили Украину, и теперь украинским властям необходимо решить, как быть дальше, чтобы продолжать боевые действия. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Некоторые из программ эпохи [бывшего президента США Джо] Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — сказано в материале.

Авторы газеты считают, что сейчас Киеву на выбор предоставляются три варианта: заключить новую сделку по вооружению с Вашингтоном, рассчитывать на помощь Европы или же развить и поставить на поток собственное производство оружия и техники.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоился повышенным вниманием к ближневосточному конфликту.