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00:52, 16 июня 2025Мир

В Британии констатировали неприятный для Украины факт

The Telegraph: Украина лишилась своего самого богатого союзника в лице США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США бросили Украину, и теперь украинским властям необходимо решить, как быть дальше, чтобы продолжать боевые действия. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Некоторые из программ эпохи [бывшего президента США Джо] Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — сказано в материале.

Авторы газеты считают, что сейчас Киеву на выбор предоставляются три варианта: заключить новую сделку по вооружению с Вашингтоном, рассчитывать на помощь Европы или же развить и поставить на поток собственное производство оружия и техники.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоился повышенным вниманием к ближневосточному конфликту.

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