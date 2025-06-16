Зеленский обеспокоился повышенным вниманием к ближневосточному конфликту

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по украинской атомной энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что в последние дни внимание всего мира приковано к конфликту на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, попутно обвинив Россию в подготовке ударов по атомной энергетике республики.

«Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке», — написал украинский лидер.

По его словам, информация о якобы готовящихся ударах есть у разведок партнеров Украины. Зеленский отметил, что все имеющиеся данные уже переданы специалистам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Ранее военный аналитик Марк Слебода заявил, что ситуация с Ираном стала для США важнее Украины.