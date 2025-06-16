Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 15 июня 2025Бывший СССР

Зеленский обеспокоился повышенным вниманием к ближневосточному конфликту

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по украинской атомной энергетике
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что в последние дни внимание всего мира приковано к конфликту на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, попутно обвинив Россию в подготовке ударов по атомной энергетике республики.

«Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке», — написал украинский лидер.

По его словам, информация о якобы готовящихся ударах есть у разведок партнеров Украины. Зеленский отметил, что все имеющиеся данные уже переданы специалистам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Ранее военный аналитик Марк Слебода заявил, что ситуация с Ираном стала для США важнее Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Число жертв израильских атак превысило 220 человек

    В Киеве раздались взрывы

    Депутат Рады предложил оправдывать мобилизацию на Украине розыгрышем

    Израиль нанес серию ударов по объектам по производству оружия в Иране

    Шесть подростков пострадали при ударах ВСУ по Донецку

    Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце

    Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР

    Стало известно об ударе по важному объекту ВСУ

    Иран заявил о нанесении ударов по центрам разведки Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости