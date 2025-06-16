В Казахстане прокомментировали русофобскую вывеску на магазине

В акимате Уральска объяснили русофобскую вывеску на магазине шалостью школьника

Русофобская надпись в городе Уральск в Казахстане появилась из-за школьника. Его личность удалось установить, а родителей уже привлекли к ответственности. Об этом сообщили в акимате (администрации) города, передает казахский портал «Мой Город».

«13 июня на электронной вывеске одного из магазинов города появилась провокационная надпись, оскорбляющая сограждан. Виновное лицо установлено — это несовершеннолетний, родителей которого привлекли к административной ответственности», — рассказали в акимате. Там уточнили, что с владельцами магазина также побеседовали, обратив их внимание на необходимость усилить меры безопасности. Кроме того, чиновники назвали подобные провокации недопустимыми.

В полиции порталу уточнили, что виновник — подросток 2011 года рождения. С ним и его родителями провели профилактическую беседу.

Ранее на одном из магазинов появилась электронная вывеска, на которой было написано «русским не место в Орале».