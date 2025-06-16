В Казахстане заметили русофобскую вывеску на магазине

В Казахстане заметили вывеску, на которой написано «русским не место в Орале»

Местные жители заметили на одном из магазинов в Казахстане вывеску с русофобским лозунгом, которая гласит «русским не место в Орале». Об этом сообщает «Цырьград».

На опубликованных кадрах видно, что к магазину, на котором расположена вывеска, приехала полиция. С чем это связано, не уточняется. Телеканал отмечает, что это уже не первый раз, когда в республике проявляется русофобия. Местные жители нередко сталкиваются с подобным явлением.

Орал — казахское название города Уральск, расположенного на европейской части нынешнего Казахстана. Он находится неподалеку от Оренбурга и Самары.

Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал мифом сообщения о русофобии в республике.