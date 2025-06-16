В Молдавии задержали главу совета российских соотечественников страны

Глава совета соотечественников в Молдавии Петрович заявил о задержании

Председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии, глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович был задержан властями страны в аэропорту Кишинева. Общественный деятель заявил о задержании в своем Telegram-канале.

«Традиционно на пограничном контроле я был без всяких оснований задержан. (...) Так и не объяснили, зачем меня в очередной раз задерживают», — подчеркнул он.

Петрович был задержан после прохождения пограничного контроля перед вылетом в Москву для участия в заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. Молдавские правоохранители задержали его под предлогом якобы таможенного досмотра. Общественный деятель указал на отсутствие официальных обвинений и связал инцидент с его политической деятельностью.

Ранее в центре Кишинева сотрудники полиции применили физическую силу в отношении священника во время марша против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Молдавские силовики также грубо задержали мужчину с ребенком на руках.