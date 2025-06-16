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20:25, 16 июня 2025Моя страна

В Нальчике пройдет выставка «Коды родной культуры»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: видео Вести КБР

В Нальчике в понедельник, 16 июня, открылась выставка «Коды родной культуры». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что экспозиция пройдет в Павильоне современного искусства. Здесь же пройдет встреча с автором выставки — художницей Зайной Эль-Саид. Композиции мастера представляют собой коллажи, в которых гармонично сочетаются природные мотивы, национальные орнаменты и фрагменты текстов.

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Отмечается, что почти каждая из работ автора — это исследование темы утраченной родины, женского наследия и памяти о переселенцах, покинувших Кавказ в XIX веке. Герои работ Эль-Саид — персонажи Нартского эпоса и горцы, показанные через призму цифрового искусства.

Сама художница из Иордании, она принадлежит к адыгской диаспоре уехавших на Ближний Восток после Кавказской войны.

Ранее в июне выяснилось, что в Калининграде в День России открылся филиал Третьяковской галереи.

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