В Нальчике пройдет выставка «Коды родной культуры»

В Нальчике в понедельник, 16 июня, открылась выставка «Коды родной культуры». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что экспозиция пройдет в Павильоне современного искусства. Здесь же пройдет встреча с автором выставки — художницей Зайной Эль-Саид. Композиции мастера представляют собой коллажи, в которых гармонично сочетаются природные мотивы, национальные орнаменты и фрагменты текстов.

Отмечается, что почти каждая из работ автора — это исследование темы утраченной родины, женского наследия и памяти о переселенцах, покинувших Кавказ в XIX веке. Герои работ Эль-Саид — персонажи Нартского эпоса и горцы, показанные через призму цифрового искусства.

Сама художница из Иордании, она принадлежит к адыгской диаспоре уехавших на Ближний Восток после Кавказской войны.

Ранее в июне выяснилось, что в Калининграде в День России открылся филиал Третьяковской галереи.