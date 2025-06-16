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03:48, 16 июня 2025Экономика

В России изменятся правила расчета среднего заработка

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила расчета среднего заработка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России изменятся с 1 сентября 2025 года. Как пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, теперь нужно будет умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указано в документе. Отмечается, что действовать эти правила будут до 1 сентября 2031 года.

Отмечается, что средний заработок в тех случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться несколько иначе — необходимо умножить средний заработок в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в России превысила отметку в 91 тысячу рублей.

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