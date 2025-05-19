Средняя зарплата в России рекордно выросла

ТАСС: Средняя зарплата в России превысила отметку в 91 тысячу рублей

По итогам первого квартала 2025 года размер средней зарплаты в России обновил рекорд и превысил отметку в 91 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов «Сбераналитика» и «Работа.ру».

Прирост средних окладов в стране за последний год составил 15,5 процента, отметили аналитики. При этом сильнее всего растут зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет. Их средние зарплаты за отчетный период увеличились на 16,7 процента и достигли уровня в 72,5 тысячи рублей. В то же время самые высокие средние оклады эксперты зафиксировали у работников в возрасте 35-44 лет. Их результат составил 101,4 тысячи рублей. Средние зарплаты сотрудников в возрасте от 25 до 34 лет, в свою очередь, выросли до 98,7 тысячи.

Лидирующей отраслью российской экономики по темпам роста среднего заработка оказалась обрабатывающая промышленность. В этом сегменте в январе-марте показатель находился на отметке в 95,6 тысячи рублей (плюс 18,4 процента). На втором месте оказался IT-сектор (плюс 18 процентов, до 147,3 тысячи), а топ-3 замкнули транспортно-логистическая и строительная отрасли (плюс 17 процентов, до 107 и 109,5 тысячи соответственно).

По итогам 2024 года средняя номинальная зарплата в России, по данным Росстата, выросла до 87 952 рубля без учета премий, но до вычета налогов. Речь шла о показателе, не учитывающем изменения потребительских цен на товары и услуги за отчетный период. При этом в декабре динамика оказалась максимальной с ноября 2008 года. В последний месяц 2024-го показатель до вычета налогов достиг отметки в 128 665 рублей, увеличившись за 12 месяцев на 21,9 процента. На подобную тенденцию, отметили аналитики, могли повлиять повышенные праздничные надбавки и премии.