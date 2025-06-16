В России подорожала аренда жилья

Циан: Аренда жилья за месяц в России выросла на 2,5 %

Аренда жилья с середины мая по середину июня в России подорожала на 2,5 процента. Об этом говорится в обзоре «Циан.Аналитики», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рост стоимости ускорился — в прошлом месяце он составил плюс 0,7 процента. Положительная динамика фиксируется второй месяц подряд после длительного периода снижения, отметили аналитики.

На более чем один процент ставки выросли в 21 локации из 40 — сильнее всего в Калининграде, Махачкале, Севастополе,

Сочи (более 10 процентов) и в Санкт-Петербурге (плюс семь процентов) — то есть в городах, где значительная часть арендного фонда летом переходит в сдачу на короткий срок. В 11 локациях, включая Москву, средние ставки в настоящее время стагнируют в пределах плюс-минус одного процента. В восьми городах аренда дешевеет более, чем на один процент.

Относительно прошлого года средние ставки выше во всех городах, кроме Хабаровска, Владивостока, Томска и Сочи, где рост еще не успел компенсировать снижение за предыдущие месяцы.

В выборку вошли 40 ключевых локаций. Для анализа динамики цен использовались данные по ставкам аренды однокомнатных квартир, за исключением элитных. Анализ количества объявлений проводился на основе квартир всех типов комнатности.

Аналитики отметили, что активный сезон поиска жилья в этом году начался раньше срока. При этом растущий спрос повлиял на сокращение объема предложения. За месяц выбор стал меньше на один процент, отрицательная динамика зафиксирована в 27 локациях из 40. Особенно сильное снижение в Ульяновске, Ставрополе, Набережных Челнах, Севастополе (на 15-20 процентов).

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков заявил, что в начале июня цены на аренду жилья в России почти не изменились — в среднем во всех 16 мегаполисах они выросли на 0,6 процента по сравнению с маем, до 34 тысяч рублей в месяц. При этом предложение тоже незначительно уменьшилось (на 0,9 процента). Эксперт отметил, что традиционно активность арендаторов повышается в середине июля.