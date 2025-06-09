Предсказано будущее цен на аренду квартир в России

Эксперт Жуков: С 1 июля аренда квартир в России начнет дорожать

С 1 июня аренда квартир в России начнет дорожать. Будущее цен на съемное жилье предсказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков, пишет Life.ru.

В начале июня цены почти не изменились — в среднем во всех 16 мегаполисах они выросли на 0,6 процента по сравнению с маем, до 34 тысяч рублей в месяц. При этом предложение тоже незначительно уменьшилось (на 0,9 процента).

В середине июля активность на рынке аренды, как правило, начинает расти — арендаторы и владельцы жилья возвращаются из отпусков, а студенты приезжают в крупные города искать жилье во время поступления в университеты.

«В июле мы ожидаем, что медианные ставки съемного жилья могут выйти из состояния стагнации и из-за быстрой сдачи наиболее бюджетных квартир возможно увеличение ставок. Эта тенденция соответствует ежегодному сезонному циклу. Рост спроса будет определять рынок в течение всей второй половины лета и в начале сентября», — пояснил Жуков.

Ранее россиянам рассказали о способах обмана при аренде квартир. Мошенники могут сдавать несуществующее жилье, поэтому важно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).