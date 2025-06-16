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15:48, 16 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали об ожиданиях после обмена телами с Украиной

Депутат Журова: Ждем более активного движения в вопросе мира с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главное ожидание России после обмена телами с Украиной — мирное урегулирование и более активное движение в этом направлении, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы ожидаем также обмен в формате "всех на всех", ведь еще остались тела. А это крайне важно для родственников с обеих сторон, — подчеркнула политик. — Но, конечно, больше всего мы ждем мирного соглашения и более активного движения в этом направлении».

По словам Журовой, российская сторона ожидала, что процесс мирного урегулирования будет развиваться более динамично. Она заметила, что, вероятно, того же ждали в Вашингтоне.

«Наверное, президент США Дональд Трамп рассчитывал на более быстрое решение вопроса благодаря тому, что он сам станет медиатором процесса. Но, к сожалению, быстрого решения не получилось», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Россия передала украинской стороне 1245 тел погибших, завершив обмен по стамбульским договоренностям. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) Украины.

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