Завершился обмен телами по стамбульским договоренностям

КШППВ: Россия передала Украине 1245 тел погибших

Россия передала украинской стороне 1245 тел погибших, завершив обмен по стамбульским договоренностям. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) Украины в своем Telegram-канале.

«Сегодня состоялся завершающий репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1245 тел», — сказано в сообщении ведомства.

По информации КШППВ, Россия передала Украине 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

2 июня по итогам второго раунда переговоров в Турции были достигнуты основные договоренности о передаче больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех», а также об обмене погибшими в формате «6000 на 6000».

Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что Киев со своей стороны передал Москве 78 тел российских солдат. Он добавил, что обмен пленными также будет продолжаться.