Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 16 июня 2025Россия

В России сделали неблагоприятный прогноз для оставшейся без поддержки США Украины

Сенатор Пушков: Европейские деньги для Украины исчезнут в бездонной дыре
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина без финансовой поддержки со стороны США не сможет продолжать боевые действия, и даже помощь со стороны Европы вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на фронте. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

«Может ли Европа восполнить заканчивающуюся финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется», — написал политик. Он подчеркнул, что Киев не мог сдержать натиск российских военных и при поддержке Вашингтона, а без нее Вооруженные силы Украины тем более продолжат отступать.

«Гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — резюмировал Пушков.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что Украина потеряла своего самого богатого союзника в лице США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

    Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет

    В России сделали неблагоприятный прогноз для оставшейся без поддержки США Украины

    Британскую разведку впервые в истории возглавит женщина

    Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ракетным установкам в центре Ирана

    Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений

    Раскрыто место нахождения лидера Ирана после сообщений о запрете Трампа ликвидировать его

    Популярная 53-летняя актриса показала тренировку в откровенном наряде

    Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости