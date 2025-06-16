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11:30, 16 июня 2025Россия

В России цыгане помылись с шампунем в городском фонтане и попали на видео

В Новосибирске цыгане помылись с шампунем в городском фонтане, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирске цыгане помылись с шампунем прямо в городском фонтане. Об этом сообщает Atas.info.

Очевидцы рассказали, что женщины пришли вместе с детьми. Зайдя в водоем, они намылили волосы и начали споласкивать их в воде. На замечания прохожих они не реагировали.

На видео, опубликованном Telegram-каналом АСТ-54 Black, видно стоящих в фонтане женщин и сидящих на ограждении детей. Рядом стоит пластиковая бутылка с жидкостью красного цвета — возможно, шампунем.

Ранее в июне в Липецкой области задержали 58 цыганских баронов — они съехались на сходку под Елец. По данным Telegram-канала Mash, предметом встречи стало обсуждение положения на рынке сбыта запрещенных веществ.

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