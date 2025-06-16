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11:32, 16 июня 2025Путешествия

В российском аэропорту объявили тревогу из-за проблемы с самолетом

Aviaincident: В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за проблемы с самолетом
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за проблемы с самолетом авиакомпании «Победа». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

13 июня Boeing 737-800 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград. Когда лайнер находился в 110 километрах северо-западнее столицы, пилоты доложили о трещине в нижней части лобового стекла.

Экипаж решил посадить борт на запасном аэродроме Внуково, там объявили аварийную тревогу с кодом «Синий». Тем не менее приземление прошло в штатном режиме, помощь по прибытии не потребовалась.

Два дня спустя во Внуково объявляли тревогу из-за самолета «Азимута», у которого оторвался капот во время взлета. На видео с места событий показано, что из-за поломки у лайнера обнажился двигатель.

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