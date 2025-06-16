В российском городе молния трижды ударила в одно и то же место

В Красноярске молния трижды ударила в одно и то же место

В Красноярске молния трижды ударила в одно и то же место. Видео инцидента публикует Telegram-канал ТВК.

На кадрах видно, что молния три раза бьет в точку в лесу, рядом находятся многоквартирные дома.

Синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей центральных и южных районов Красноярского края. В понедельник, 16 июня, там ожидаются ливни, грозы и град, а также шквалистый ветер с порывами до 20-25 и более метров в секунду. Погода наладится уже во вторник, 17 июня.

Ранее в Красноярске молния ударила в угол многоквартирного дома, из-за чего на нем частично разрушилась кирпичная кровля.