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12:53, 16 июня 2025Экономика

Молния ударила в многоэтажку в российском городе и развалила кирпичи

В Красноярске молния ударила в многоэтажное здание и обрушила часть кладки
Мария Черкасова

В Красноярске молния ударила в многоэтажный жилой дом и обрушила часть кирпичной кладки. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Красноярск |Регион-24|».

Дом расположен по адресу улица Академика Киренского, 32к. На кадрах видно, как разряд попадает в угол дома. На опубликованных фотографиях под окнами лежат упавшие кирпичи, также виден угол дома, на котором не хватает части кладки.

Ранее начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Москве Юлия Дашкевич напомнила россиянам, что прятаться от молний под деревьями или на остановках общественного транспорта опасно. Также во время грозы нельзя раскрывать зонт и пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего укрыться в магазине или подъезде.

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