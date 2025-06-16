В российском городе рожениц накормили огурцами с пола

В читинском роддоме рожениц накормили огурцами с пола

В читинском роддоме рожениц накормили огурцами с пола. Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram.

На опубликованных изданием кадрах видно процесс разгрузки. Работники роняют огурцы на пол, после чего поднимают их и бросают на поддон. Те же овощи подали на стол роженицам, не помыв их.

Главврач городского роддома Елена Фалько обвинила в случившемся работников предприятия, организующего питание. Руководство роддома направило жалобу в Роспотребнадзор.

В апреле из роддома в Кемерове выписали младенцев в военной форме. Руководство учреждения объяснило, что акция была приурочена к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Там также указали, что детей наряжают в форму исключительно с согласия матери — вместо нее роженицы могли выбрать стандартный конверт для новорожденных.