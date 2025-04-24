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14:39, 24 апреля 2025Россия

Младенцев в военной форме выписали из российского роддома

Младенцев в военной форме выписали из роддома в Кемерово, вещи пошили к 9 Мая
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Zuhovitsky / Unsplash

Младенцев в военной форме выписали из роддома в Кемерово, медсестры пошили вещи к 9 Мая. Об этом сообщили в группе Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова во «ВКонтакте».

В российском учреждении отметили, что в миниатюрных плащах выписывают новорожденных в рамках акции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В роддоме подчеркнули, что каждая мать сама может выбрать наряд для выписки: пилотки или нарядный конверт.

До этого стало известно, что в детском саду в Екатеринбурге родителей попросили купить строительные материалы для участников спецоперации на Украине.

Еще раньше жительница Челябинской области отправила в приют для бездомных не заработавшего на СВО мужа.

ЖЗЛ
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