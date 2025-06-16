В российском регионе 15 домов получили повреждения из-за удара ВСУ

Хинштейн: В Рыльском районе 15 частных домов повреждены из-за удара ВСУ

В Рыльском районе Курской области 15 частных домов оказались повреждены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Под вражеской атакой оказалось село Пригородняя Слободка Рыльского района. Различные повреждения получили 15 частных домов: два из них уничтожены огнем, еще у 13 выбиты окна, повреждены двери, крыши, заборы», — написал Хинштейн.

По его информации, никто не пострадал. На местах происшествий сейчас работают саперы. Специалисты впоследствии проведут подомовой обход и зафиксируют все повреждения, после чего власти окажут всю необходимую помощь.

В понедельник, 16 июня, местный житель получил несовместимые с жизнью травмы при попадании снаряда ВСУ по коммерческому объекту в Шебекино Белгородской области. Местного жителя, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, не стало до приезда бригады скорой помощи к месту происшествия.