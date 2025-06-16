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12:06, 16 июня 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ отреагировали на объявление в розыск Седы Сулеймановой

Член СПЧ Меркачева: Странно, что Сулейманову объявили в розыск только сейчас
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шансов найти похищенную родственниками при участии силовиков чеченку Седу Сулейманову не так много даже после официального объявления ее в розыск, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Тем не менее, она подчеркнула, что, пока остается хоть какая-то надежда, искать необходимо.

«Странно, что Седу объявили в розыск только сейчас. По идее, это должны были сделать сразу же, как только возбудили уголовное дело, — заметила правозащитница. — Может, случился какой-то поворот, у силовиков появилось представление что с ней, где она. И на вопрос о том, почему девушку не объявили в розыск, они теперь смогут продемонстрировать, что вот, объявили».

Меркачева подчеркнула, что несмотря на низкие шансы найти Седу спустя два года после пропажи, необходимо продолжать бороться и не опускать руки.

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«История Седы очень яркая, она потрясла многих людей. Я получила много обращений именно от студентов, которые спрашивали о том, почему девушку отдали родственникам? Почему она не могла распоряжаться собственной жизнью? Где она сейчас?» — сказала Меркачева.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило Седу в розыск. Ее карточка розыска находится в базе МВД. Ее разыскивают как «без вести пропавшую».

Седа Сулейманова в 2022 году уехала из Чечни после конфликта с родственниками, которые пытались насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Северной столице и начала жить с молодым человеком. Летом 2023 года ее обвинили в краже украшений у родни и силой увезли в Чечню. После этого следы девушки затерялись, где она находится, неизвестно.

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