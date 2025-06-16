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09:23, 16 июня 2025Силовые структуры

В российской ФСИН оценили селфи заключенного с пивом из СИЗО

ФСИН назвала фейком селфи заключенного с пивом в петербургском СИЗО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировало селфи заключенного с пивом в одном из местных СИЗО. Комментарий «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

«Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком», — сообщили во ФСИН, подчеркнув, что подобных случаев в учреждении не наблюдалось.

Ранее фотографии российского заключенного, который якобы показывал свою красивую жизнь, появились в ряде СМИ. Мужчина сделал десятки селфи, позируя в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и даже с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды.

Сообщалось, что снимки могли быть сделаны в СИЗО-1 «Кресты» в Колпинском районе Петербурга.

Ранее ФСИН опровергла информацию о выходе на свободу пожизненно осужденного Максима Петрова, известного как Доктор Смерть.

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