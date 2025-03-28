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16:35, 28 марта 2025Силовые структуры

ФСИН опровергла информацию о выходе на свободу пожизненно осужденного «Доктора Смерть»

ФСИН опровергла информацию об УДО отбывшего 25 лет в колонии «Доктора Смерть»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Данные о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии пожизненно осужденного Максима Петрова, известного как «Доктор Смерть», не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию, но отказались от других комментариев.

До своего задержания «Доктор Смерть» работал фельдшером скорой помощи. С 1997 по 2000 год он проникал в дома пенсионеров и, вводя снотворное, грабил их.

Первая расправа произошла в 1999 году, когда дочь одной из жертв застала Петрова на месте преступления. Тогда фельдшер ударил свидетельницу отверткой, а пенсионера, находившегося без сознания, удушил. После этого случая «Доктор Смерть» начал использовать инъекции наркотика, а затем поджигал дома жертв, чтобы скрыть следы.

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