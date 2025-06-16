Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 16 июня 2025Россия

ВС России ударили по пункту сбора беспилотников и учебному центру ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по пункту сбора дронов и учебному центру ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по цехам сборки, хранения и пунктам управления беспилотниками, а также по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары, как уточнялось, наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они также поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и радиолокационные станции противовоздушной обороны противника (ПВО).

В зоне СВО российские военные также нанесли удары по украинским складам боеприпасов, взрывчатым веществам и материальным средствам, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. О том, где именно они располагались, ведомство информацию не привело.

Днем ранее, 15 июня, Минобороны сообщило о групповом ударе России по нефтезаводу в Полтавской области. Объект находился в городе Кременчуг — удар по нефтезаводу наносился высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

    Ряд российских регионов предупредили о похолодании

    Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Днепропетровской области

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

    В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

    НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

    Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

    Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости