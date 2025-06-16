ВС России ударили по пункту сбора беспилотников и учебному центру ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по пункту сбора дронов и учебному центру ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили по цехам сборки, хранения и пунктам управления беспилотниками, а также по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары, как уточнялось, наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они также поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и радиолокационные станции противовоздушной обороны противника (ПВО).

В зоне СВО российские военные также нанесли удары по украинским складам боеприпасов, взрывчатым веществам и материальным средствам, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. О том, где именно они располагались, ведомство информацию не привело.

Днем ранее, 15 июня, Минобороны сообщило о групповом ударе России по нефтезаводу в Полтавской области. Объект находился в городе Кременчуг — удар по нефтезаводу наносился высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.