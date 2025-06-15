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12:15, 15 июня 2025Россия

Россия нанесла групповой удар по нефтезаводу в Полтавской области

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по нефтезаводу в Полтавской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Федюнин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Объект находился в городе Кременчуг Полтавской области — он снабжал группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Удар по нефтезаводу наносился высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

«Цель удара достигнута, объект поражен», — отчитались в ведомстве. Других данных об ударах там не привели.

10 июня армия России нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по аэродромам украинских войск. Целями удара в Киеве стали предприятия авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности. Также под удар попали пункты управления ВСУ и склады топлива и снарядов.

ЖЗЛ
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