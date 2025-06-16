Взрыв беспилотника в Донецке попал на видео

Mash: В Ленинском районе Донецка взорвался беспилотник, пострадали шестеро детей

В Ленинском районе Донецка взорвался беспилотник, в результате чего пострадали шестеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах виден момент падения и взрыва дрона. Он приземлился недалеко от парковки, задев дерево. После этого появился звук автомобильной сигнализации.

Недалеко от места взрыва находятся сквер и школа. Раненых подростков осмотрели врачи. Одного ребенка отправили домой, пятерых пострадавших оставили в больнице.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины упал и взорвался близ жилого многоквартирного дома в Липецкой области.