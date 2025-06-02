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08:15, 2 июня 2025Россия

Упавший и взорвавшийся близ жилого дома в Липецкой области дрон ВСУ попал на видео

Появились кадры упавшего и взорвавшегося у многоэтажки в Липецкой области дрона
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и взорвался близ жилого многоквартирного дома в Липецкой области. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышно, как звук работы мотора беспилотника приближается и становится очень громким. За этим следует гулкий хлопок, а затем мощный звук взрыва, который сопровождается шаром пламени близ многоквартирного дома. Кадры, предварительно, сняты в Лебедяни.

Над Липецкой областью в ночь на понедельник, 2 июня, сбили 27 беспилотников. Как сообщал губернатор Игорь Артамонов, в Лебедянском районе легкое ранение получил человек, также осколки от дронов повредили два жилых дома. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона ВСУ над регионом.

Ночью 2 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по России 162 украинских беспилотников. Помимо Липецкой области, под удар попали Курская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Рязанская, Орловская и Тамбовская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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