Момент уничтожения беспилотника над Липецкой областью попал на видео

Появились кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Липецкой областью

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецком. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах сначала слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата, затем раздается мощный взрыв — в небе виден огненный шар пламени. От звука взрыва у автомобилей срабатывает сигнализация.

Над Липецкой областью в ночь на понедельник, 2 июня, сбили 27 беспилотников. Как сообщал губернатор Игорь Артамонов, в Лебедянском районе легкое ранение получил человек, также осколки от дронов повредили два жилых дома.

Ночью 2 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по России 162 украинских беспилотников. Помимо Липецкой области, под удар попали Курская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Рязанская, Орловская и Тамбовская области, а также Крым.