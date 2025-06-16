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10:56, 16 июня 2025Силовые структуры

Задержание россиянина с бомбой в Херсонской области попало на видео

ФСБ показала поимку мужчины, готовившего подрыв чиновника в Херсонской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин попался с бомбой для чиновника

Задержание агента украинских спецслужб, который готовил подрыв машины одного из чиновников в Херсонской области, попало на видео ФСБ. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как мужчина помещает неизвестный предмет — вероятно, бомбу — в багажник автомобиля. После этого он уезжает на другое место, достает предмет из багажника и помещает его в рюкзак — в этот момент злоумышленника и задерживают сотрудники ФСБ. На допросе он признается, что готовил теракт против чиновника Горностаевского округа.

О предотвращении теракта в Херсонской области стало известно в понедельник, 16 июня. Предварительно, 51-летний мужчина должен был изъять из схрона самодельное взрывное устройство и подорвать автомобиль местного чиновника.

Его задержали с поличным.

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