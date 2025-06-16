Задержание россиянина с бомбой в Херсонской области попало на видео

ФСБ показала поимку мужчины, готовившего подрыв чиновника в Херсонской области

Задержание агента украинских спецслужб, который готовил подрыв машины одного из чиновников в Херсонской области, попало на видео ФСБ. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как мужчина помещает неизвестный предмет — вероятно, бомбу — в багажник автомобиля. После этого он уезжает на другое место, достает предмет из багажника и помещает его в рюкзак — в этот момент злоумышленника и задерживают сотрудники ФСБ. На допросе он признается, что готовил теракт против чиновника Горностаевского округа.

О предотвращении теракта в Херсонской области стало известно в понедельник, 16 июня. Предварительно, 51-летний мужчина должен был изъять из схрона самодельное взрывное устройство и подорвать автомобиль местного чиновника.

Его задержали с поличным.