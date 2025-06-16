Россиянин попался с бомбой для чиновника

ФСБ предотвратила теракт против чиновника в Херсонской области

Сотрудники силовых структур задержали 51-летнего россиянина, который готовил теракт против одного из чиновников в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный оказался завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он должен был изъять из схрона самодельное взрывное устройство и подорвать автомобиль местного чиновника. Его задержали с поличным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на теракт, а также о незаконном хранении и ношении бомбы. Он уже признал вину.

У агента Киева изъяли взрывчатое вещество «С-4» массой 1250 грамм, электродетонатор и программируемый блок управления. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Луганске предотвратили теракт на День России.