Жители российского города вышли на улицу и потребовали вмешательства Бастрыкина

Жители Волгограда вышли на улицу и потребовали вмешательства Бастрыкина

Жители Волгограда вышли на улицу и потребовали вмешательства главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

Поводом для акции стало несогласие ряда горожан с предполагаемыми планами застройки берега Волги. Жители опасаются, что высотки закроют им вид на реку. В связи с этим они призвали главу СК обратить внимание на действия местных властей, которые жители считают необоснованными.

По информации издания, митинг не стал массовым — на него пришли всего от 14 до 20 человек вместо заявленных 200.

Ранее к Бастрыкину обратилась жительница Волгограда. Россиянка попросила у главы СК защиту от бывшего мужа и поступающих от него угроз, в том числе в адрес ребенка горожанки.