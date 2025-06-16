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12:54, 16 июня 2025Россия

Жители российского города вышли на улицу и потребовали вмешательства Бастрыкина

Жители Волгограда вышли на улицу и потребовали вмешательства Бастрыкина
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Жители Волгограда вышли на улицу и потребовали вмешательства главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

Поводом для акции стало несогласие ряда горожан с предполагаемыми планами застройки берега Волги. Жители опасаются, что высотки закроют им вид на реку. В связи с этим они призвали главу СК обратить внимание на действия местных властей, которые жители считают необоснованными.

По информации издания, митинг не стал массовым — на него пришли всего от 14 до 20 человек вместо заявленных 200.

Ранее к Бастрыкину обратилась жительница Волгограда. Россиянка попросила у главы СК защиту от бывшего мужа и поступающих от него угроз, в том числе в адрес ребенка горожанки.

ЖЗЛ
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