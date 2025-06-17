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13:09, 17 июня 2025Путешествия

25 туристов заразились инфекцией после приема пищи из грязных тарелок с мухами в отеле

The Express: 25 туристов заразились инфекцией в пятизвездочном отеле Африки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Reuters

В Африке 25 британских туристов заразились инфекцией из-за грязных тарелок в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает издание The Express.

По данным источника, более восьми месяцев назад британцы отдыхали в престижной гостинице на курортном острове Боа-Вишта в Кабо-Верде. Гости потратили на райский отдых от 2 до 3 тысяч фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей), но стали жертвами кишечной инфекции после приема пищи из тарелок с мухами со шведского стола.

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«Я видела грязную посуду, кошек рядом со шведским столом и вокруг него, а также пустые тарелки, которые привлекали мух. Еду подавали комнатной температуры и добавляли к уже имеющейся», — рассказала 56-летняя гостья отеля Шэрон. После пяти дней на курорте у нее началась лихорадка, сопровождающаяся спазмами в животе.

Другая 55-летняя британка заявила, что на шведском столе подавали сырую пиццу, а еду регулярно клевали птицы. По возвращении домой всех путешественников пришлось госпитализировать. Анализы подтвердили у каждого заражение кишечной палочкой и шигеллами. На данный момент туристы пытаются взыскать компенсацию за испорченный отдых через суд.

Ранее сообщалось, что среди россиян набирают популярность сафари-туры в Африке. По данным статистики 2024 года, турпоток в Кению, Танзанию и Намибию из России увеличился вдвое.

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