Россияне полюбили поездки к диким животным в Африку

Турпоток из России в Кению и Танзанию вырос более чем на 2000 человек

Сафари-туры в Африке набирают популярность у россиян. О повышенном интересе туристов к поездкам к диким животным сообщает ТАСС.

По данным сервиса «Туту», в 2024 году туристический поток в Кению и Танзанию вырос более чем на две тысячи человек. Эти сафари-направления посетили семь и 12,3 тысячи россиян соответственно.

Увеличилось число гостей и в Намибии: в 2023 году там побывали 3,4 тысячи российских туристов, в 2022-м — 2,3 тысячи.

Россияне интересуются и другими африканскими странами. На первом месте — Египет, за ним следуют Сейшельские острова, Маврикий и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

Отмечается, что Африка привлекает путешественников доступными ценами, отсутствием толп туристов и низкой плотностью населения, безвизовым режимом и природными богатствами.

Ранее сообщалось, что количество российских туристов в странах Африки в начале мая 2025-го увеличилось на 40 процентов. Они едут в Тунис, Египет и Марокко.