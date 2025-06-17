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10:49, 17 июня 2025Экономика

30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

ЕРЗ: Кризис чрезмерного предложения новостроек грозит 33 регионам России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Кризис чрезмерного предложения новостроек грозит 33 регионам России. Проблемы на первичном рынке жилья предрекли аналитики портала «ЕРЗ.РФ» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Специалисты сравнили соотношение темпов продаж и появления новых проектов на рынке, а также фактическую распроданность квартир и динамику цен на них. Самым высоким риск затоваривания оказался в Орловской, Пензенской и Челябинской областях, Красноярском крае и Карачаево-Черкесии.

Достаточно высокий риск слишком большого предложения и низкого спроса есть еще в 28 регионах — в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Свердловской и Ленинградской областях, а также в Крыму. В Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге вероятность кризиса специалисты оценивают как среднюю.

Низкие риски имеют Севастополь, Карелия, Кемеровская область, Бурятия, Москва и Рязанская область, уточнили аналитики. Единственным регионом страны с минимальным риском кризиса избыточного предложения новостроек в «ЕРЗ.РФ» назвали Вологодскую область.

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» отметили, что новостройки в России дорожают в три раза быстрее вторичного жилья. По данным специалистов, за последние 12 месяцев квадратный метр в секторе вторички прибавил в стоимости 4,8 процента. В то же время новое жилье выросло в цене на 14,3 процента.

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