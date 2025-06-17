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11:21, 17 июня 2025Ценности

44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном корсете

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Paola Kudacki / Twin Magazine

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,1 миллиона подписчиков.

44-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке в черном прозрачно корсете без бретелей и брюках с глубокими разрезами. Помимо этого, она надела остроносую обувь с металлическим мысом. Образ завершила собранная укладка и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июне 44-летняя Алессандра Амбросио с обнаженными ягодицами прогулялась по пляжу. Бразильскую супермодель запечатлели в белом бикини.

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